Infortunio Correa, l'Inter potrebbe ritrovarlo solo nel 2022 (Di domenica 5 dicembre 2021) Infortunio Correa, l'unica nota stonata dall'Olimpico per l'Inter arriva dall'argentino. Le ultime sulle sue condizioni Nella magica notte dell'Olimpico, l'unica nota stonata per l'Inter arriva da chi quel prato l'ha calcato per varie stagioni. Joaquin Correa ha accusato un problema ai flessori della coscia sinistra e le sensazioni circa i tempi di recupero non sono buone. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il Tucu oggi sosterrà gli esami del caso ma le possibilità che il 2021 sia concluso anticipatamente non sono poche. Inzaghi spera di recuperarlo per la sfida dell'Epifania contro il Bologna.

