Green pass mezzi pubblici | la misura vale per le superiori | ma non per under 12 RETTIFICA NOTIZIA SU VALIDITA’ GREEN PASS MEZZI PUBBLICI

(Di domenica 5 dicembre 2021). Laper gli studenti delle scuole, ma non per quelli12. Il governo, con la FAQ ufficiale, pubblicato sul sito specifica che il trasporto scolastico dedicato (scuolabus) per i minori di 12 anni sarà possibile senza. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Resterà in vigore fino al 15 gennaio la certificazione rafforzata che spetta solo a vaccinati e guariti dal Covid: è obbligatoria per bar e ristoranti al chiuso, cinema, teatri e ...Arriva domani il Super, limiti e divieti Il Papa a Lesbo fra i migranti 'Fermiamo naufragio di civiltà' Violenza sessuale in stazione nel Varesotto L'ipotesi dietro l'omicidio del giovane italiano a New York - ...Chi non ha il green pass rafforzato non potrà prendere il caffè al bancone nei bar, se il proprio Comune o la propria Regione passano in zona arancione. Né potrà sedersi ad un tavolo all'aperto di un ...In occasione della manifestazione di no Green pass Liberiamo l'Italia, svoltasi ieri pomeriggio a Firenze, la Digos ha sanzionato nove partecipanti perchè senza mascherina: la multa è scattata a presc ...