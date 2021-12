F1 | Max Verstappen penalizzato di 10” | nessuna colpa per Hamilton! La sentenza dei giudici e cosa cambia

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Epilogo incredibile per il GP di Arabia Saudita 2021, penultima tappa del Mondiale F1 andata in scena stasera a Jeddah. Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo in prima posizione davanti a Max, al termine di una gara ricca di colpi di scena, ribaltamenti di fronte, incidenti e penalità. Il pilota della Mercedes ha preceduto il rivale dopo una serrata lotta, dopo aver tamponato l’olandese nel corso del 37mo giro e averlo successiamente recuperato e sorpassato durante la 43ma tornata. Quanto successo proprio durante il 37mo giro non ha convinto i commissari di gara. Il motivo è presto detto. In fondo al rettilineo principale, Hamilton tenta il sorpasso per la prima posizione, masi copre, va lungo e rientra in pista davanti all’avversario. L’olandese sa che deve restituire la posizione per evitare di incorrere in una penalizzazione ...