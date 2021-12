F1, Charles Leclerc: “Il settimo posto non mi soddisfa, c’era il potenziale per fare molto di più” (Di domenica 5 dicembre 2021) Risultato finale deludente, ma prestazione abbastanza positiva in casa Ferrari per Charles Leclerc a Jeddah nel Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021, penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Rossa ha disputato un’ottima prima parte di GP, difendendo addirittura il quarto posto davanti alla Red Bull di Sergio Perez fino al momento della prima Safety Car e della bandiera rossa. Da quel momento la giornata di Charles è diventata improvvisamente molto più complicata ed il nativo del Principato è rimasto invischiato a centro gruppo nel tentativo di una difficile rimonta con gomme hard. Alla fine Leclerc ha tagliato il traguardo in settima piazza, precedendo il compagno di squadra spagnolo Carlos Sainz dopo aver anche battagliato con lui in alcuni momenti ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Risultato finale deludente, ma prestazione abbastanza positiva in casa Ferrari pera Jeddah nel Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021, penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Rossa ha disputato un’ottima prima parte di GP, difendendo addirittura il quartodavanti alla Red Bull di Sergio Perez fino al momento della prima Safety Car e della bandiera rossa. Da quel momento la giornata diè diventata improvvisamentepiù complicata ed il nativo del Principato è rimasto invischiato a centro gruppo nel tentativo di una difficile rimonta con gomme hard. Alla fineha tagliato il traguardo in settima piazza, precedendo il compagno di squadra spagnolo Carlos Sainz dopo aver anche battagliato con lui in alcuni momenti ...

