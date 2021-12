Cresce l’allerta Omicron in Danimarca | 183 casi confermati Le autorità | «Diffusione inquietante»

Leggi su open.online

(Di domenica 5 dicembre 2021) Unadel virus definita «» dallesanitarie locali. Inla variantesi sta espandendo velocemente, tanto che il bilancio deidella nuova mutazione del Covid-19 registrati nel Paese è salito a 183. Fino a venerdì i contagiati daerano 18, con altri 42sospetti. A inizio novembre, dopo due mesi senza obbligo di mascherine né di Green pass e con la maggior parte delle restrizioni messe in soffitta, il governo danese aveva annunciato un aumento esponenziale dei contagi, che era tornato a mettere pressione sulle strutture ospedaliere del Paese. Leggi anche:, in Sudafrica i contagi sono raddoppiati in 24 ore con la ...