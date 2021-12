Calciomercato Napoli | sirene inglesi per Fabian Ruiz

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il centrocampista delè attenzionato dal Liverpool in Premier League: tutti i dettagliper il centrocampistadel. Secondo quando riportato da Fichajes.net, il Liverpool di Klopp starebbe pensando al centrocampista spagnolo. Il classe ’96 sarebbe un profilo gradito ai Reds e potrebbero farsi avanti. Attenzione anche a Real Madrid e Barcellona, da tempo sul ragazzo. Illo valuta alto e non ha intenzione di cederlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNapoli24

