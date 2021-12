Buona notizia, Giroud sta meglio: possibile recupero per Milan-Napoli (Di domenica 5 dicembre 2021) Olivier Giroud, infortunatosi durante Atlético Madrid-Milan di Champions League, potrebbe essere a disposizione per la sfida del 19 dicembre Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 dicembre 2021) Olivier, infortunatosi durante Atlético Madrid-di Champions League, potrebbe essere a disposizione per la sfida del 19 dicembre

Advertising

distefanovalori : RT @AndreaRoventini: L’aumento del salario minimo a $15 di Amazon e di altri colossi della distribuzione ha aumentato i salari nei mercati… - Frances13758250 : RT @theMilanZone_: Da Milanello arriva un buona notizia che riguarda #Giroud. I tempi di recupero dalla lesione al bicipite femorale potreb… - F1ovunque : @deadlinex No figliolo, questa è una buona notizia FINORA @OfficialForHum - PianetaMilan : Buona notizia, @_OlivierGiroud_ sta meglio: possibile recupero per #MilanNapoli - @acmilan #ACMilan #Milan… - MarisaLevi1 : RT @SJosemariait: L’accoglienza è la disposizione interiore necessaria per l’evangelizzazione: non voler occupare lo spazio e la vita dell’… -