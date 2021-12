Abbattuti tutti i tabù I 5 Stelle sono un partito, buona notizia con un ma (Di domenica 5 dicembre 2021) Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta!». Così recitava l’inno dei 5 Stelle delle origini. Scordiamocelo. D’ora innanzi dovranno cantare: «Siamo un partito, siamo una casta, non siamo più cittadini e basta!». L’hanno deciso questa settimana con un atto ufficiale. L’approvazione del «2 per mille» sulla nuova piattaforma online equivale, infatti, alla certificazione che il M5S è diventato un partito. Lo prevede la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, e solo dei partiti. S’è consumata in tal modo con i crismi dell’ufficialità quella normalizzazione che nei fatti era già avvenuta. Com’altro chiamare un movimento che si è dotato di un presidente, di cinque (non si sono accontentati di uno) vicepresidenti, di un garante, di un comitato di garanzia, del consiglio ... Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 dicembre 2021) Non siamo un, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta!». Così recitava l’inno dei 5delle origini. Scordiamocelo. D’ora innanzi dovranno cantare: «Siamo un, siamo una casta, non siamo più cittadini e basta!». L’hanno deciso questa settimana con un atto ufficiale. L’approvazione del «2 per mille» sulla nuova piattaforma online equivale, infatti, alla certificazione che il M5S è diventato un. Lo prevede la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, e solo dei partiti. S’è consumata in tal modo con i crismi dell’ufficialità quella normalizzazione che nei fatti era già avvenuta. Com’altro chiamare un movimento che si è dotato di un presidente, di cinque (non siaccontentati di uno) vicepresidenti, di un garante, di un comitato di garanzia, del consiglio ...

