Vaccino 5-11 anni: “Negli Usa immunizzati oltre 4 mln e nessuna reazione avversa grave”, Palù “Ora la fascia 0-5 anni” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Le due aziende principali, Pfizer e Moderna, stanno facendo la sperimentazione nei più piccini, credo sarà questione di qualche mese. E’ verosimile avere i primi dati entro Pasqua, forse l’agenzia statunitense Fda potrebbe esprimersi, ma non sono un divinatore“. Dunque, nemmeno il tempo di ‘far digerire’ ai genitori l’ansia da Vaccino per la fascia di età 5-11 anni, ed ecco che – come anticipa il presidente dell’Aifa, Palù – si sta già ragionando su quando sarà possibile vaccinare anche la fascia 0-5 anni. Palù: “Oggi si infettano e vengono ricoverati anche i bimbi della fascia 0-5 anni “Dobbiamo attendere gli studi valutativi. In Italia l’incidenza nella popolazione da zero a 11 ... Leggi su italiasera (Di domenica 5 dicembre 2021) “Le due aziende principali, Pfizer e Moderna, stanno facendo la sperimentazione nei più piccini, credo sarà questione di qualche mese. E’ verosimile avere i primi dati entro Pasqua, forse l’agenzia statunitense Fda potrebbe esprimersi, ma non sono un divinatore“. Dunque, nemmeno il tempo di ‘far digerire’ ai genitori l’ansia daper ladi età 5-11, ed ecco che – come anticipa il presidente dell’Aifa,– si sta già ragionando su quando sarà possibile vaccinare anche la0-5: “Oggi si infettano e vengono ricoverati anche i bimbi della0-5“Dobbiamo attendere gli studi valutativi. In Italia l’incidenza nella popolazione da zero a 11 ...

