Tennis | Swiatek si separa dal suo allenatore

(Di sabato 4 dicembre 2021) Interrotta la collaborazione con Piotr Sierzputowski VARSAVIA (POLONIA) - "Ho capito che a volte, nella vita, bisogna cambiare per crescere meglio ed evolversi". Igaha annunciato via social ...

Interrotta la collaborazione con Piotr Sierzputowski VARSAVIA (POLONIA) - "Ho capito che a volte, nella vita, bisogna cambiare per crescere meglio ed evolversi". Igaha annunciato via social la decisione di interrompore la collaborazione col suo storico allenatore Piotr Sierzputowski, sotto la cui guida è arrivata a trionfare al Roland Garros 2020. La ...Roger Federer Gli appassionati didi tutto il mondo ha potuto ammirarli uno contro l'altro in una competizione agonistica ... L'allenatore della tennista polacca IgaPiotr Sierzputowski si ...L'annuncio tramite un post sui social: la campionessa del Roland Garros 2020 ha iniziato la pre-season senza l'allenatore Sierzputowski ...La tennista polacca Iga Swiatek ha annunciato, con un post sui suoi profili social, di aver deciso di cambiare allenatore, Piotr Sierzputowski, "per evolversi". (ANSA) ...