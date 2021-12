Tempesta d'amore, anticipazioni dal 5 all'11 dicembre: un grave incidente (Di sabato 4 dicembre 2021) Per i fan di Tempesta d'amore la prossima settimana di programmazione sarà ricca di episodi al cardiopalma e momenti davvero imperdibili, come segnalano le anticipazioni dal 5 all'11 dicembre. La guerra tra Erik e Cornelius, infatti, arriverà ad una pericolosa svolta quando Von Thalheim, con l'identità di Lars, farà credere a Vogt che il padre di Maja si nasconde in una baita nelle vicinanze del Fürstenhof. Su consiglio di Ariane, Erik si metterà in cammino verso la tana di Cornelius, che lo seguirà, ma poi si accorgerà che qualcuno lo sta seguendo e inizierà a correre. Ad un certo punto, con l'intento di scappare, Erik finirà al centro della strada e verrà investito da Florian, che si troverà a passare di lì con la sua auto. Il giovane sarà sconvolto e allerterà i soccorsi. Poco dopo, i medici confermeranno che le ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 dicembre 2021) Per i fan did'la prossima settimana di programmazione sarà ricca di episodi al cardiopalma e momenti davvero imperdibili, come segnalano ledal 5 all'11. La guerra tra Erik e Cornelius, infatti, arriverà ad una pericolosa svolta quando Von Thalheim, con l'identità di Lars, farà credere a Vogt che il padre di Maja si nasconde in una baita nelle vicinanze del Fürstenhof. Su consiglio di Ariane, Erik si metterà in cammino verso la tana di Cornelius, che lo seguirà, ma poi si accorgerà che qualcuno lo sta seguendo e inizierà a correre. Ad un certo punto, con l'intento di scappare, Erik finirà al centro della strada e verrà investito da Florian, che si troverà a passare di lì con la sua auto. Il giovane sarà sconvolto e allerterà i soccorsi. Poco dopo, i medici confermeranno che le ...

