Serie C, 17a giornata: Palermo prova Monopoli, Bari chiamato all’esame Avellino (Di sabato 4 dicembre 2021) La diciassettesima giornata del campionato di Serie C si prospetta rovente con sfide al vertice che potranno ulteriormente delineare le reali ambizioni delle squadre che proveranno fino alla fine a giocarsi le chance di promozione Leggi su mediagol (Di sabato 4 dicembre 2021) La diciassettesimadel campionato diC si prospetta rovente con sfide al vertice che potranno ulteriormente delineare le reali ambizioni delle squadre che proveranno fino alla fine a giocarsi le chance di promozione

Advertising

GazzettinoL : Serie C 17a giornata Serie C Gir A Trento-Seregno Legnago-Pro Sesto Pergolettese-Mantova Propatria-Feralpisalò… - digitalsat_it : Lega Pro Eleven Sports, 17a Giornata - Programma e Telecronisti Serie C - digitalsat_it : Serie C Sky Sport, 17a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro - zazoomblog : Serie C Sky Sport 17a Giornata - Programma e Telecronisti Lega Pro - #Serie #Sport #Giornata #Programma - GrossetoSport : New post (Designazioni arbitrali 17ª giornata Serie C girone B: Grosseto-Pescara a Bonacina di Bergamo) has been pu… -