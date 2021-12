Presidenza Europarlamento | il Ppe non convince | Sassoli cresce

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 4 dicembre 2021) Sul rinnovo delladel Parlamento Europeo per la scadenza di metà mandato i giochi sono ancora poco chiari, ma, a poco più di un mese dal voto, qualche segnale c’è ed è anche evidente. David, attuale presidente, in corsa per il rinnovo anche se non ancora candidato ufficiale dei Socialisti,di più nell’area progressista, tra i liberali di Renew Europe e i Verdi. Invece intorno alla candidata ufficiale del Ppe, la maltese Roberta Metsola, che inizialmente sembrava favorita dal genere, si stanno accumulando malumori di diversa provenienza, sia tra i liberali che tra gli ambientalisti. Il fatto è che Metsola è una convinta anti-abortista: non proprio una bella credenziale in tempi in cui il Parlamento Europeo è in maggioranza furioso con la Polonia per le restrizioni al diritto di aborto (che a Malta è illegale ...