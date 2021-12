(Di sabato 4 dicembre 2021) Ieri sera è andata in scena ladelVip, e come sempre nonmancati i colpi di scena. Riflettori puntati sulla storia tra Soleil Sorge e Alex Belli ma non solo. Ovviamente non si è fatto attendere anche ildel nuovo appuntamento e le fatidicheon:chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Preferito Grande

...in diretta tra Lulù Selassiè e Maria Monsè al termine della ventiquattresima puntata del... Dopo Patrizia Pellegrino, in nomination diretta per scelta di Gianmaria Antinolfi, ildel ...Sono cose che qui avreievitare. Io non sono pentita, ieri avevo veramente voglia di ... Mi ha presa e non ci ho pensato!' Gianmaria, dal canto suo, non ha negato di provareattrazione ...Preferito Grande Fratello Vip e nominati 24esima puntata: ecco chi sono i concorrenti emersi nell'ultimo appuntamento del 3 dicembre.Continuano le nomination, i televoti e i giochi d’astuzia al Grande Fratello Vip prima della pausa natalizia. Scopriamo insieme i concorrenti preferiti dal pubblico e quelli nominati nella puntata di ...