Pioli: “Vittoria non scontata. Campionato equilibrato, mi aspettavo Juve, Lazio e Roma più vicine” (Di sabato 4 dicembre 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Dazn dopo la Vittoria sulla Salernitana. Queste le sue parole: “Esco con la soddisfazione di una bella prestazione e una bella Vittoria, non era scontata nel calcio devi sudartela. Chiaro che fare qualche gol in più sarebbe stato meglio. Ne esco con fiducia, la squadra ha dimostrato maturità dando continuità alla gara di Genova. Avevo pronosticato un Campionato equilibrato, mi aspettavo qualche squadra in più. Sembra che le prime quattro si stanno staccando, mi aspettavo Juve, Roma e Lazio più vicine ma in un Campionato saranno i dettagli a fare la differenza. Per vincere un Campionato serve grande ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato a Dazn dopo lasulla Salernitana. Queste le sue parole: “Esco con la soddisfazione di una bella prestazione e una bella, non eranel calcio devi sudartela. Chiaro che fare qualche gol in più sarebbe stato meglio. Ne esco con fiducia, la squadra ha dimostrato maturità dando continuità alla gara di Genova. Avevo pronosticato un, miqualche squadra in più. Sembra che le prime quattro si stanno staccando, mipiùma in unsaranno i dettagli a fare la differenza. Per vincere unserve grande ...

Advertising

acmilan : ??? The Boss and Messias' post-match comments after our thumping win in Genoa ??? Le dichiarazioni nel post-partita… - ManuBaio : Dettagli rinnovo #Pioli: - Estensione fino al 2023 + opzione - Ingaggio 3.2 M netti + bonus - Bonus ingresso in C… - TV7Benevento : Calcio: Pioli, 'vittoria non scontata, ne esco con fiducia'... - surfasport : ???? PIOLI NEL POST PARTITA ?? Queste sono state le parole di #Pioli nel post partita di #MilanSalernitana ?? Il tecnic… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Pioli: 'Vittoria bella e non scontata, la squadra ha mostrato maturità' -