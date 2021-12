Omicron fa paura: nel Regno Unito impennata di casi. Ma in Austria il lockdown dimezza i contagi (Di sabato 4 dicembre 2021) Omicron fa paura. Sono 38 i Paesi in cui è stata trovata la variante Omicron del Coronavirus: lo rende noto l’Oms precisando che potrebbero essere necessarie alcune settimane per capire quanto la variante sia contagiosa, se causa forme più gravi della malattia e quanto i vaccini e le cure siano efficaci. Intanto, però, in Europa, la situazione comincia a creare più di qualche grattacapo. In Italia i casi rilevati risultano ancora 9; il Portogallo, che conserva forti legami con Angola e Mozambico, ex colonie, è quello che ne registra di più, 34. Il Lussemburgo riporta il suo primo caso, mentre altri casi “probabili” di Omicron sono sotto esame in diversi Paesi. I casi della variante del coronavirus sono più che raddoppiati, salendo a quota 150, nel ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021)fa. Sono 38 i Paesi in cui è stata trovata la variantedel Coronavirus: lo rende noto l’Oms precisando che potrebbero essere necessarie alcune settimane per capire quanto la variante siaosa, se causa forme più gravi della malattia e quanto i vaccini e le cure siano efficaci. Intanto, però, in Europa, la situazione comincia a creare più di qualche grattacapo. In Italia irilevati risultano ancora 9; il Portogallo, che conserva forti legami con Angola e Mozambico, ex colonie, è quello che ne registra di più, 34. Il Lussemburgo riporta il suo primo caso, mentre altri“probabili” disono sotto esame in diversi Paesi. Idella variante del coronavirus sono più che raddoppiati, salendo a quota 150, nel ...

