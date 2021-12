Napoli-Inter Primavera, grave spavento per Pelamatti: sviene ed esce in ambulanza (Di sabato 4 dicembre 2021) Napoli-Inter Primavera fa registrare anche un episodio di cronaca che ha spaventato tutti i calciatori in campo. Andrea Pelamatti, terzino sinistro classe 2004 dei nerazzurri, è rimasto a terra senza sensi dopo un gravissimo scontro di gioco con Costanzo. Colpito in pieno volto da un calcio involontario, Pelamatti è immediatamente svenuto e rimasto al suolo per 7 minuti. Immediati i soccorsi e l'ingresso dell'ambulanza. Inter Primavera PelamattiPelamatti ambulanzaInfortunio Pelamatti: è uscito in ambulanza Come raccolto dalla nostra redazione, Andrea Pelamatti è stato trasportato immediatamente fuori dal terreno di gioco in ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 dicembre 2021)fa registrare anche un episodio di cronaca che ha spaventato tutti i calciatori in campo. Andrea, terzino sinistro classe 2004 dei nerazzurri, è rimasto a terra senza sensi dopo un gravissimo scontro di gioco con Costanzo. Colpito in pieno volto da un calcio involontario,è immediatamente svenuto e rimasto al suolo per 7 minuti. Immediati i soccorsi e l'ingresso dell'Infortunio: è uscito inCome raccolto dalla nostra redazione, Andreaè stato trasportato immediatamente fuori dal terreno di gioco in ...

