Napoli-Atalanta 2-3, azzurri k.o. e il Milan è primo (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Napoli viene sconfitto in casa dall’Atalanta, che passa per 3-2 sul campo dello stadio Maradona. Gli azzurri perdono il primato in classifica, rimangono a 36 punti e scivolano al terzo posto alle spalle del Milan – capolista a quota 38 – e dell’Inter, ora seconda con 37 punti. In un campionato apertissimo, l’Atalanta sale a 34 punti e si iscrive alla corsa scudetto. I bergamaschi conquistano una vittoria preziosissima al termine di un match spettacolare. La squadra di Gasperini sblocca il risultato al 7?. Zapata sfonda sulla fascia sinistra e offre il pallone a Malinovskyi, che dal limite dell’area spedisce il pallone all’incrocio: 0-1. Il Napoli, con una formazione ampiamente rimaneggiata per infortuni e squalifiche, incassa il colpo e si rialza. La manovra degli ... Leggi su funweek (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilviene sconfitto in casa dall’, che passa per 3-2 sul campo dello stadio Maradona. Gliperdono il primato in classifica, rimangono a 36 punti e scivolano al terzo posto alle spalle del– capolista a quota 38 – e dell’Inter, ora seconda con 37 punti. In un campionato apertissimo, l’sale a 34 punti e si iscrive alla corsa scudetto. I bergamaschi conquistano una vittoria preziosissima al termine di un match spettacolare. La squadra di Gasperini sblocca il risultato al 7?. Zapata sfonda sulla fascia sinistra e offre il pallone a Malinovskyi, che dal limite dell’area spedisce il pallone all’incrocio: 0-1. Il, con una formazione ampiamente rimaneggiata per infortuni e squalifiche, incassa il colpo e si rialza. La manovra degli ...

Advertising

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - Eurosport_IT : TUTTO FACILE PER IL MILAN ????????? I rossoneri sbrigano la pratica Salernitana e attendono i risultati di Napoli e… - andrea_mila10 : @ChrisElMuss @FeliceRaimondo Ma mica giustificavo la sconfitta del Napoli semplicemente è un po’ brutto vedere un b… - Mamoziocag8 : @capuanogio È la stessa Atalanta degli anni -