Maicon: 'Mourinho è sempre lo stesso. Inter da scudetto, ma con la Roma finirà pari' (Di sabato 4 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

sportli26181512 : Maicon: 'Mourinho è sempre lo stesso. Inter da scudetto, ma con la Roma finirà pari': Maicon: 'Mourinho è sempre lo… - Gazzetta_it : Maicon: 'È ancora Mourinho. Inter da scudetto, ma finisce pari' - infoitsport : Maicon: 'Mourinho un secondo padre. L'Inter mi piace tantissimo e Brozovic fa paura' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Maicon: 'Roma-Inter? I nerazzurri mi piacciono tantissimo ma Mourinho per me è un secondo padre' https://… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Maicon: 'Roma-Inter? I nerazzurri mi piacciono tantissimo ma Mourinho per me è un secondo padre' https://… -