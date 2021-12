Lebron James furioso dopo il falso positivo: 'La mia situazione gestita malissimo' (Di sabato 4 dicembre 2021) Lebron James non ha preso bene quello che gli è successo a causa di un tampone falsamente positivo al Covid. La stella dei Los Angeles Lakers non nasconde la sua rabbia dopo i due giorni di isolamento ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021)non ha preso bene quello che gli è successo a causa di un tampone falsamenteal Covid. La stella dei Los Angeles Lakers non nasconde la sua rabbiai due giorni di isolamento ...

Advertising

SportandoIT : LeBron James sul suo stop per “falsa potività”: Arrabbiato, tutto gestito molto male - leggoit : #lebron james furioso dopo il falso positivo: «La mia situazione gestita malissimo» - LakeShowIta : ?? I Lakers inseguono per tutta la gara, ma nel finale falliscono più volte il sorpasso ai Clippers ?? Il ritorno di… - andreastoolbox : NBA, LeBron James e Anthony Davis riempiono di elogi Tyronn Lue: 'Non ha difetti' | Sky Sport - andreastoolbox : NBA, LeBron James e Anthony Davis riempiono di elogi Tyronn Lue: 'Non ha difetti' | Sky Sport… -