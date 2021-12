Gazzetta: Fabian potrebbe tornare in campo a gennaio (Di sabato 4 dicembre 2021) Fabian Ruiz non ce la fa per l’Atalanta. Ieri il medico sportivo del Napoli, Canonico, ha anticipato in radio quanto poi sarebbe stato confermato anche dal tecnico, Luciano Spalletti: né lo spagnolo né Lorenzo Insigne riusciranno a recuperare in tempo. Era stato già evidente dal report allenamento del mattino: Fabian non era andato oltre le terapie e il personalizzato in palestra. Sull’andaluso oggi la Gazzetta dello Sport dà qualche indicazione in più. Scrive che è alle prese con una complicata pubalgia e che potrebbe tornare in campo direttamente con l’anno nuovo. “E soprattutto perché il difensore senegalese e probabilmente anche lo spagnolo – alle prese con una complicata infiammazione, una pubalgia detta in maniera volgare – li rivedremo nel 2022”. Se vuoi essere sempre aggiornato ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021)Ruiz non ce la fa per l’Atalanta. Ieri il medico sportivo del Napoli, Canonico, ha anticipato in radio quanto poi sarebbe stato confermato anche dal tecnico, Luciano Spalletti: né lo spagnolo né Lorenzo Insigne riusciranno a recuperare in tempo. Era stato già evidente dal report allenamento del mattino:non era andato oltre le terapie e il personalizzato in palestra. Sull’andaluso oggi ladello Sport dà qualche indicazione in più. Scrive che è alle prese con una complicata pubalgia e cheindirettamente con l’anno nuovo. “E soprattutto perché il difensore senegalese e probabilmente anche lo spagnolo – alle prese con una complicata infiammazione, una pubalgia detta in maniera volgare – li rivedremo nel 2022”. Se vuoi essere sempre aggiornato ...

Advertising

napolista : Gazzetta: #Fabian potrebbe tornare in campo a gennaio Lo spagnolo è alle prese con una complicata infiammazione, q… - klittle54 : RT @napolista: Gazzetta: troppi infortuni muscolari, #Adl convoca staff tecnico e medico per chiederne conto Sono cinque in tutto, tra cu… - napolista : Gazzetta: troppi infortuni muscolari, #Adl convoca staff tecnico e medico per chiederne conto Sono cinque in tutt… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Insigne-Fabian, lo staff medico valuterà se convocarli contro l'Atalanta - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Insigne-Fabian, lo staff medico valuterà se convocarli contro l'Atalanta -