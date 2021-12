F1, Sergio Perez: “L’approccio in Q3 non è stato ideale, infatti sono andato più forte in Q2 con le medie” (Di sabato 4 dicembre 2021) Sergio Perez si riscatta almeno parzialmente dopo la disastrosa qualifica di Losail (in cui fu eliminato in Q2) ma non riesce a raggiungere per pochi centesimi l’obiettivo seconda fila al via del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021, valido come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull partirà in quinta piazza, con le Mercedes in prima fila e con Max Verstappen e Charles Leclerc rispettivamente terzo e quarto. “È stata una sessione complicata, dominata sostanzialmente dalle gomme. Noi abbiamo fatto fatica e alla fine L’approccio che abbiamo avuto in Q3 probabilmente non è stato ideale, infatti non sono riuscito ad eguagliare il tempo che avevo ottenuto in Q2 con le medie“, racconta Checo. “Risultato non ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)si riscatta almeno parzialmente dopo la disastrosa qualifica di Losail (in cui fu eliminato in Q2) ma non riesce a raggiungere per pochi centesimi l’obiettivo seconda fila al via del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021, valido come penultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull partirà in quinta piazza, con le Mercedes in prima fila e con Max Verstappen e Charles Leclerc rispettivamente terzo e quarto. “È stata una sessione complicata, dominata sostanzialmente dalle gomme. Noi abbiamo fatto fatica e alla fineche abbiamo avuto in Q3 probabilmente non ènonriuscito ad eguagliare il tempo che avevo ottenuto in Q2 con le“, racconta Checo. “Risultato non ...

