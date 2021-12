F1, Carlos Sainz: “Un piccolo errore ma che ha avuto grandi conseguenze…” (Di sabato 4 dicembre 2021) Carlos Sainz è amareggiato al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Jeddah, infatti, il portacolori della Ferrari ha vissuto un Q2 davvero complicato. Nel primo tentativo con le gomme medie ha perso la sua Ferrari in curva 10-11, finendo in testa-coda e toccando con l’ala posteriore. Nel secondo tentativo ci ha riprovato, ancora con l’alettone lesionato, e ha nuovamente perso la sua monoposto. Morale della favola, due rischi notevoli, certo, ma soprattutto quindicesimo posto domani in griglia di partenza, su un tracciato nel quale appare veramente complicato sorpassare. “Una Q2 davvero strana – spiega ai microfoni di Sky Sport – Sono arrivato in curva 10-11 e ho provato una sensazione mai vissuta nel corso di tutto il weekend. La macchina ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)è amareggiato al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Jeddah, infatti, il portacolori della Ferrari ha vissuto un Q2 davvero complicato. Nel primo tentativo con le gomme medie ha perso la sua Ferrari in curva 10-11, finendo in testa-coda e toccando con l’ala posteriore. Nel secondo tentativo ci ha riprovato, ancora con l’alettone lesionato, e ha nuovamente perso la sua monoposto. Morale della favola, due rischi notevoli, certo, ma soprattutto quindicesimo posto domani in griglia di partenza, su un tracciato nel quale appare veramente complicato sorpassare. “Una Q2 davvero strana – spiega ai microfoni di Sky Sport – Sono arrivato in curva 10-11 e ho provato una sensazione mai vissuta nel corso di tutto il weekend. La macchina ...

