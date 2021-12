Censis: per tre milioni di italiani il Covid non esiste (e la terra è piatta) (Di sabato 4 dicembre 2021) Dal 55esimo rapporto del Censis sulla situazione sociale dell’Italia 2021, emergono dati impressionanti. Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il Covid non esiste, per il 10,9% il vaccino è inutile (addirittura il 31,4% pensa sia un farmaco sperimentale e le persone che si vaccinano fanno da cavie). E poi ancora: il 5,8% è convinto che la terra sia piatta, per il 10% l’uomo non è mai sbarcato sulla Luna, per il 19,9% il 5G è uno strumento sofisticato per controllare le persone. Vi raccomandiamo... No vax: "Perché i senzatetto non muoiono?", la risposta perfetta di un clochard Durante una manifestazione no vax negli USA si è svolta una scena tanto ironica quanto simbolica: i manifestanti ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 4 dicembre 2021) Dal 55esimo rapporto delsulla situazione sociale dell’Italia 2021, emergono dati impressionanti. Per il 5,9% degli(circa 3) ilnon, per il 10,9% il vaccino è inutile (addirittura il 31,4% pensa sia un farmaco sperimentale e le persone che si vaccinano fanno da cavie). E poi ancora: il 5,8% è convinto che lasia, per il 10% l’uomo non è mai sbarcato sulla Luna, per il 19,9% il 5G è uno strumento sofisticato per controllare le persone. Vi raccomandiamo... No vax: "Perché i senzatetto non muoiono?", la risposta perfetta di un clochard Durante una manifestazione no vax negli USA si è svolta una scena tanto ironica quanto simbolica: i manifestanti ...

Agenzia_Ansa : E' boom della povertà: nel 2020 due milioni di famiglie italiane vivono in povertà assoluta, con un aumento rilevan… - FBiasin : Rapporto Censis. Per il 5,9% degli italiani il #covid non esiste. Per il 10,9% il #Vaccino è inutile. Per il 12,… - Agenzia_Ansa : 'L'irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale. Per il 5,9% degli italiani (circa 3 milioni) il Covid non esiste,… - frasisam : RT @Arturo_Parisi: Censis:Per il 5,9%degli italiani il Covid non esiste per il 10,9%il vaccino è inutile per il 5,8%la Terra è piatta per i… - Andysaro : Per dire, io sono uno di quelli che dice sì alla prima teoria. Solo che aggiungo 'e meno male, bene così'. C'è un 3… -