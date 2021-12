Casagrande | «Socrates oggi sarebbe in piazza ad organizzare proteste contro Bolsonaro»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 4 dicembre 2021) Dal 4 dicembre 2011 Walter Juniorconvive con una grande sensazione di vuoto. Dieci anni dopo la morte del suo ex compagno di squadra del Brasile e del Corinthians Sócrates, sta ancora lottando per affrontare la perdita. «Mi manca parlare con lui», dice. «Penso a lui molte volte alla settimana, soprattutto quando mi succede qualcosa di bello. È l’uomo che mi viene in mente nei momenti migliori. A volte prendo il cellulare per chiamarlo. Poi ricordo che non posso, che non c’è più. Vorrei condividere le cose con lui, solo con lui. Ci sono alcuni problemi, ad esempio, di cui posso parlare solo con lui. È triste. Non ne posso parlare agli altri, nessuno mi capirebbe come avrebbe fatto lui. Eravamo sintonizzati sulle stesse frequenza». Sócrates era il capitano della memorabile Seleçao del 1982, ma era molto più di un calciatore. Era il leader della Democracia ...