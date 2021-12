Barbara d’Urso conduttrice de La Pupa e il Secchione? Il rumor (Di sabato 4 dicembre 2021) La Pupa e il Secchione: Barbara d’Urso sarà la conduttrice? Su Libero Quotidiano apprendiamo un rumor, ripreso poi anche da Dagospia, che riguarda la conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso. Volto storico di Mediaset per lei potrebbero esserci importanti novità. Stando a quanto raccolto dal sito web, infatti, sembrerebbe che l’azienda di Cologno Monzese voglia L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 4 dicembre 2021) Lae ilsarà la? Su Libero Quotidiano apprendiamo un, ripreso poi anche da Dagospia, che riguarda ladi Pomeriggio 5,. Volto storico di Mediaset per lei potrebbero esserci importanti novità. Stando a quanto raccolto dal sito web, infatti, sembrerebbe che l’azienda di Cologno Monzese voglia L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

miamarylun : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - ParliamoDiNews : Barbara d`Urso verso La Pupa e il Secchione, Mediaset glielo ha proposto #barbara #durso #pupa #secchione #mediaset… - Samu378 : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - reidvinc : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… - comascio : RT @GandolfoDomini1: Il #Draghistan è quel paese dove Fabio Volo passa per scrittore, Fedez per cantante, Barbara d'Urso per giornalista, M… -