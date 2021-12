Ballando Con Le Stelle 2021 ottava puntata: anticipazioni e ospiti 4 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) Ballando CON LE Stelle 2021 ottava puntata. Sabato 4 dicembre 2021 torna con la nuova edizione il dance show di Rai 1 con Milly Carlucci e Paolo Belli. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il talent show più amato della Rete ammiraglia continua a regalare inaspettati colpi di scena. Sempre più vicine alla finale, le coppie in gara hanno raggiunto un livello di preparazione davvero alto. Anche sabato 4 dicembre, nell’ottavo appuntamento in onda alle 20.35, Milly Carlucci guiderà il pubblico di Rai 1 e Social alla scoperta dell’affascinante mondo del ballo di coppia. Non mancheranno ospiti speciali, esibizioni straordinarie, e ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 4 dicembre 2021)CON LE. Sabato 4torna con la nuova edizione il dance show di Rai 1 con Milly Carlucci e Paolo Belli. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il talent show più amato della Rete ammiraglia continua a regalare inaspettati colpi di scena. Sempre più vicine alla finale, le coppie in gara hanno raggiunto un livello di preparazione davvero alto. Anche sabato 4, nell’ottavo appuntamento in onda alle 20.35, Milly Carlucci guiderà il pubblico di Rai 1 e Social alla scoperta dell’affascinante mondo del ballo di coppia. Non mancherannospeciali, esibizioni straordinarie, e ...

Advertising

welikeduel : Memo Remigi e Leonardo Parata aL Testaccio per presidiare i cassonetti e aiutare i cittadini (e cercare voti per il… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @memo_remigi_ e @mariaermachkova vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #ua #ballandoconlestelle #sapiens #programmitv #staseraintv #Ascoltitv… - CorriereUmbria : Stasera in tv 4 dicembre a Ballando con le stelle caccia al posto in semifinale #televisione #tv #rai1… -