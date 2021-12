Atalanta, Freuler: «Lo Scudetto è un sogno. Champions? Passiamo il turno» (Di domenica 5 dicembre 2021) Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta al Diego Armando Maradona contro il Napoli Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. NAPOLI – «Difficile dire che livello abbiamo raggiunto, stiamo molto bene. Non era facile perché il Napoli è fortissimo, potevamo pareggiare ma siamo molto contenti perché pensa moltissimo». Scudetto – «E’ un sogno per tutti, abbiamo sempre detto di pensare partita dopo partita. Se a dieci partite siamo li ci possiamo pensare, adesso ne mancano ancora troppe». CRESCITA – «Sono arrivato qua che nessuno mi conosceva, sono cresciuto tanto e devo ringraziare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Remo, centrocampista dell’, ha commentato la vittoria ottenuta al Diego Armando Maradona contro il Napoli Remo, centrocampista dell’, ha commentato la vittoria ottenuta al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. NAPOLI – «Difficile dire che livello abbiamo raggiunto, stiamo molto bene. Non era facile perché il Napoli è fortissimo, potevamo pareggiare ma siamo molto contenti perché pensa moltissimo».– «E’ unper tutti, abbiamo sempre detto di pensare partita dopo partita. Se a dieci partite siamo li ci possiamo pensare, adesso ne mancano ancora troppe». CRESCITA – «Sono arrivato qua che nessuno mi conosceva, sono cresciuto tanto e devo ringraziare ...

