Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2021 ore 12:30 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Viabilità DEL 3 DICEMBRE 2021 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE PREVALENTEMENTE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI CHE IMPEGNANO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’APPIA E LA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24, TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA DOPO L’INCIDENTE OCCORSO IN COMPLANARE CHE PROVOCA ANCORA RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA; SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO BLOCCATO SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA MONTE BIANCO; SI PROCEDE IN COLONNA SULLA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)DEL 3 DICEMBREORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE PREVALENTEMENTE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI CHE IMPEGNANO LA CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER L’APPIA E LA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24, TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA DOPO L’INCIDENTE OCCORSO IN COMPLANARE CHE PROVOCA ANCORA RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA; SI RALLENTA ANCHE SULLA CASSIA NEL TRATTO COMPRESO TRA OLGIATA E LA STORTA E, PROSEGUENDO, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO BLOCCATO SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA MONTE BIANCO; SI PROCEDE IN COLONNA SULLA ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso viale Europa (Tecnica-Arte) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso viale Regina Margherita (Salaria-piazza Regina Margherita) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Prenestina (largo Irpinia-viale della Serenissima) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via dei Durantini (Pietralata-Tiburtina) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso viale Cortina d'Ampezzo (Forte Trionfale-Misurina) -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 03 - 12 - 2021 ore 10:30 ...per lavori in corso al momento all'altro con via Laurentina i semafori Sono fuori servizio la polizia locale sul posto per regolare la viabilità In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Viabilità Roma Regione Lazio del 03 - 12 - 2021 ore 10:30 VIABILITÀ DEL 3 DICEMBRE 2021 ORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA. DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...per lavori in corso al momento all'altro con via Laurentina i semafori Sono fuori servizio la polizia locale sul posto per regolare laIn collaborazione con Luce Verde infomobilitàDEL 3 DICEMBRE 2021 ORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MACCHIA SAPONARA E VIA DI MALAFEDE VERSO. DA ...