Valeria Fabrizi ricorda il marito scomparso: “Ti ringrazio per l’amore”, il post affettuoso dell’attrice (Di sabato 4 dicembre 2021) Valeria Fabrizi è una delle protagoniste indiscusse del cast di Ballando con le Stelle, edizione 2021. L’attrice, molto nota al grande pubblico anche per la sua interpretazione di suor Costanza in Che Dio ci aiuti, sta dando prova di grande forza e capacità. Infatti, malgrado i suoi 85 anni, Valeria Fabrizi mette in scena delle prove di danza d’eccellenza. Valeria Fabrizi utilizza il suo canale Instagram per raccontare la sua avventura nel dance show, ma anche le sue emozioni. Recentemente l’attrice ha voluto condividere con i suoi followers un ricordo d’amore. Valeria Fabrizi ha ricordato il marito, Giovanni Tata Giacobetti, scomparso da 33 anni. La dedica romantica di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021)è una delle protagoniste indiscusse del cast di Ballando con le Stelle, edizione 2021. L’attrice, molto nota al grande pubblico anche per la sua interpretazione di suor Costanza in Che Dio ci aiuti, sta dando prova di grande forza e capacità. Infatti, malgrado i suoi 85 anni,mette in scena delle prove di danza d’eccellenza.utilizza il suo canale Instagram per raccontare la sua avventura nel dance show, ma anche le sue emozioni. Recentemente l’attrice ha voluto condividere con i suoi followers un ricordo d’amore.hato il, Giovanni Tata Giacobetti,da 33 anni. La dedica romantica di ...

