Uomini e donne gossip, Gemma Galgani rompe il silenzio sulla sua assenza: "Sono guarita" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gemma Galgani è guarita dal Coronavirus e, a renderlo noto è lei stessa in un intervento pubblico, che però non dà alcuna certezza rispetto ad un suo eventuale ritorno in presenza a Uomini e donne. Di recente, a causa del contagio dal virus, Gemma si è assentata dalle registrazioni del dating show di Maria De Filippi, suscitando la preoccupazione generale del pubblico, che non ha mai smesso in questi giorni di scriverle messaggi di conforto e di interessamento rispetto alle sue condizioni di salute. Nell'intervento sulla guarigione, non a caso la Galgani replica all'amore di chi le vuole bene, suscitando diverse reazioni. Uomini e donne, Gemma Galgani si riattiva sui social E' una ...

