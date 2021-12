Advertising

ticinonews : Talebani, vietato sposare una donna senza il suo consenso - Piergiulio58 : Talebani, vietato sposare una donna senza il suo consenso - Ultima Ora - francobus100 : Talebani, vietato sposare una donna senza il suo consenso - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, Talebani: vietato sposare una donna senza il suo consenso #afghanistan - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, Talebani: vietato sposare una donna senza il suo consenso #afghanistan -

Ultime Notizie dalla rete : Talebani vietato

Agenzia ANSA

hanno emanato un nuovo decreto sui diritti delle donne afghane: il loro consenso sarà necessario per contrarre matrimonio,"dare una donna come scambio per raggiungere un accordo o ...hanno emanato un nuovo decreto sui diritti delle donne afghane: il loro consenso sarà necessario per contrarre matrimonio e sarà'dare una donna come scambio per raggiungere un ...I talebani hanno emanato un nuovo decreto sui diritti delle donne afghane: il loro consenso sarà necessario per contrarre matrimonio, vietato "dare una donna come scambio per raggiungere un accordo o ...Viene inoltre introdotto il diritto all'eredità e a una quota fissa della proprietà di marito, figli, padre e parenti ...