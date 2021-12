Strappare lungo i bordi 2 | le parole di Zerocalcare sul possibile sequel della serie

(Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ stata una delledell’anno di Netflix, assieme a Squid Game. Sebbene non planetario, il suo successo ha – per noi italiani – un valore semaggiore perché parliamo di un prodotto assolutamente made in Italy (o made in Rome, meglio dire): parliamo di ‘’,animata disegnata da. LEGGI ANCHE =>2: ci sarà il secondo capitoloNetflix di? In molti si sono chiesti, tra una polemica e l’altra sul fatto che lanon fosse comprensibile per i non romani (una polemica decisamente pretestuosa), se ci sarà una seconda stagione...

Strappare lungo i bordi è una serie che fa ridere fino alle lacrime ma che fa anche commuovere, che ci lascia l'amaro in bocca e ci invita a riflettere e interrogarci sui bordi delle nostre esistenze. La replica non poteva che avvenire in romano, il dialetto così tanto contestato anche per l'utilizzo frequente che se ne fa nella serie e che, però, rappresenta una vera e propria cifra. Scontro sui social tra il giornalista ed ex parlamentare Daniele Capezzone e il fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare. Tema del contendere: la serie.