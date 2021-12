Stephanie di Monaco lancia il suo profumo ed è per una buona causa

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La più giovane della famiglia Grimaldi,di, ha appena creato una nuova fragranza di. La profumazione, che rispecchia il carattere deciso e solidale della principessa, sarà venduta a beneficio della sua associazione Fight Aids, che combatte la lotta contro l’AIDS. Un’edizione limitata tutta da scoprire. La fragranza “solidale” didiper la lotta all’AIDS Lo scorso mercoledì 1° dicembre si è tenuta la Giornata mondiale contro l’AIDS. Per l’occasione la principessadiha presentato la sua nuova iniziativa, che dimostra ancora una volta il suo impegno per questa importante. La più piccola di casa Grimaldi, dunque, hato un suo ...

MonacoTribuneIT : In occasione della Giornata Mondiale dell'AIDS, fissata al 1° dicembre dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O…

L'ennesimo profumo? Non esattamente: la fragranza che Stephanie di Monaco ha appena lanciato è stato creata per dare un contributo concreto a una causa molto importante, che le sta particolarmente a c ...