Sospesi perché no - vax, andavano a lavoro: beccati 281 medici e sanitari furbetti (Di venerdì 3 dicembre 2021) medici No vax , ma al lavoro. I carabinieri del Nas ha scoperto 281 medici e sanitari non vaccinati irregolarmente al lavoro nell'ambito di una campagna di verifiche, d'intesa con il ministero della ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021)No vax , ma al. I carabinieri del Nas ha scoperto 281non vaccinati irregolarmente alnell'ambito di una campagna di verifiche, d'intesa con il ministero della ...

Advertising

Riccafort : @adessobastadai @ml007ok @DAVIDPARENZO @LaVeritaWeb @RobertoBurioni Sospesi perché non vaccinati. - jockk88 : RT @Side73Dark: ????Chiude il centro assistenza - moonligharry : vorrei mettere le dita nella tua corrente per convincermi che è vero che non sento niente […] sospesi su un filo ti… - infoitinterno : Covid Messina. Denunciati medico e infermiera al lavoro anche se sospesi perché non vaccinati - giusyoni : RT @Side73Dark: ????Chiude il centro assistenza -