Scoperti ' in corsia' 281 no-vax tra medici e personale sanitario

(Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Sono 281 inon vaccinato scoperto dai carabinieri del Nas regolarmente al lavoro in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. L'individuaziione di questi soggetti è conseguenza della campagna che, d'intesa con il ministero della Salute, i militari del Nas stanno conducendo per verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale per le figure “esercenti le professioni sanitarie” e “operatori di interesse”. In particolare, i servizi sono finalizzati ad individuare i professionisti, sia in ambito pubblico che in regime di attività libero professionale presso studi e ambulatori privati, che continuano ad esercitare l'attività, sebbene privi di vaccinazione anti-Covid. Nel corso di controlli presso 1.609 strutture e centri sanitari pubblici e privati sono state verificate circa ...

AGI - Sono 281 i medici e personale sanitario non vaccinato scoperto dai carabinieri del Nas regolarmente al lavoro in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. L'individuaziione di questi soggetti è ......dicembre alcuni lavoratori per i quali scatta l'obbligo di vaccino potrebbero ritrovarsi. ... La mancanza di unapreferenziale crea non poche preoccupazioni al sindacato di polizia SAP. ...Tra i professionisti controllati dai carabinieri del Nas è emerso che 126 di loro eseguivano prestazioni seppur già destinatari del provvedimento di sospensione dall'Ordine, continuando a svolgere l'a ...