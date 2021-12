Parma, dopo 10 anni di processo archiviato e risarcito (con 5.000 euro) l’ex sindaco: errori investigativi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ci sono voluti 10 anni all’ex sindaco di Parma, Pietro Vignali per vedersi riconosciuto innocente. E risarcito dallo Stato con un’elemosina. Un’odissea giudiziaria infinita soprannominata, all’epoca, ‘Dirigentopoli‘ partita con un’inchiesta che nel 2010 travolse Vignali con l’accusa di aver fatto 18 assunzioni clientelari al Comune di Parma causando, sostennero i magistrati, un presunto danno erariale di 3 milioni di euro. L’estate scorsa, dopo ben 10 anni, l’assoluzione: la Procura ha chiesto l’archiviazione per “errori investigativi“. E’ stato anche disposto un risarcimento proprio per la durata “irragionevole” del procedimento. ”Mi hanno risarcito per 5mila e 300 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ci sono voluti 10aldi, Pietro Vignali per vedersi riconosciuto innocente. Edallo Stato con un’elemosina. Un’odissea giudiziaria infinita soprannominata, all’epoca, ‘Dirigentopoli‘ partita con un’inchiesta che nel 2010 travolse Vignali con l’accusa di aver fatto 18 assunzioni clientelari al Comune dicausando, sostennero i magistrati, un presunto danno erariale di 3 milioni di. L’estate scorsa,ben 10, l’assoluzione: la Procura ha chiesto l’archiviazione per ““. E’ stato anche disposto un risarcimento proprio per la durata “irragionevole” del procedimento. ”Mi hannoper 5mila e 300 ...

