Mauro Icardi | dopo il tradimento rompe il silenzio | “… giorni tristi”

(Di venerdì 3 dicembre 2021)ilsule chiude definitivamente il gossip con sua moglie Wanda Nara. L’attaccante si confessa in un’intervista intima a Paramount Plus.è un calciatore argentino che gioca al Paris Saint’-Germain, ha 28 anni d’età ed è sposato con Wanda Nara, 35 anni d’età, modella e showgirl argentina molto famosa L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Da www.corrieredellosport.it wanda naraSembra essere tornato il sereno sul matrimonio di Wanda Nara e. Tra foto romantiche e dediche strappalacrime, i due hanno ritrovato la serenità di coppia. Non si può però ...Negli scorsi mesi il sindaco di SaluzzoCalderoni ha incontrato più volte l'assessore regionale Luigie il direttore dell'azienda sanitaria Giuseppe Guerra. I tre hanno raggiunto un ...Mauro Icardi rompe il silenzio sul tradimento e chiude definitivamente il gossip con sua moglie Wanda Nara. L’attaccante si confessa in un’intervista intima a Paramount Plus. Mauro Icardi è un calciat ...La modella argentina China Suarez avrebbe avuto un'altra conversazione con l'attaccante del Psg, marito di Wanda Nara. Svelato il botta e risposta tra i due.