Latina, medici no vax sospesi dalla Asl: in 10 proseguono l'attività. Arrivano i carabinieri (Di venerdì 3 dicembre 2021) I carabinieri del Nas, d'intesa con il Ministero della Salute, stanno conducendo una campagna di verifiche sul rispetto dell'obbligo vaccinale per le figure "esercenti le professioni sanitarie" e "operatori di interesse sanitario". In particolare, i servizi sono finalizzati ad individuare i professionisti, sia in ambito pubblico che in regime di attività libero professionale presso studi e ambulatori privati, che continuano ad esercitare l'attività, sebbene privi di vaccinazione anti-Covid. Ad oggi, nel corso di controlli presso mille e 609 strutture e centri sanitari pubblici e privati in tutta la Penisola sono state verificate 4mila e 900 posizioni relative a medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti e altre figure, accertando 281 situazioni irregolari dovute all'esercizio della professione in assenza ...

