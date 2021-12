L'amaca di Serra e quei "privilegi" che vede solo lui (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli autonomi hanno "il privilegio" di essere "padroni del loro tempo e di se stessi"? Non proprio. Serra porti la sua amaca da un professionista Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Gli autonomi hanno "ilo" di essere "padroni del loro tempo e di se stessi"? Non proprio.porti la suada un professionista

Advertising

BellumoreFabio : RT @stealoia: “Il lavoro è abbastanza fuori moda - in tutti i sensi - da meritarsi un poco di pubblicità”. Michele Serra, L’Amaca, @repubbl… - stealoia : “Il lavoro è abbastanza fuori moda - in tutti i sensi - da meritarsi un poco di pubblicità”. Michele Serra, L’Amaca… - pazzoperrep : Feticismi in Prima Pagina/2. Da leggere i commenti di Elena Stancanelli e Natalia Aspesi che tornano sul tema dell… - DocWalls : @chiadegli @titofaraci Sull’argomento consiglio il breve commento di Michele Serra su L’Amaca. - elebohh : @GiorgioStadera @jacopo_iacoboni quando serra scrisse quell'amaca anche jaia non era più grillino -