La F1 scopre Gedda Tante le incognite per i tecnici | gomme e aderenza le insidie

(Di sabato 4 dicembre 2021) La pista diè destinata a sorprendere i piloti, non solo perché le simulazioni si sono basate solo su dati teorici per quanto riguarda la configurazione aerodinamica, ma anche e soprattutto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : scopre Gedda

La pista diè destinata a sorprendere i piloti, non solo perché le simulazioni si sono basate solo su dati teorici per quanto riguarda la configurazione aerodinamica, ma anche e soprattutto perché il ......settimane la Formula 1due posti nuovi, entrambi in Medio Oriente. Dopo il Gran Premio del Qatar a Losail, poco a nord di Doha, è la volta del Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jeddah (o,...La prima giornata in pista del Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto la Scuderia Ferrari Mission Winnow impegnata soprattutto a fare conoscenza con il tracciato della Jeddah Corniche.Domenica il Gp a Gedda: su un circuito mai visto Verstappen ha il primo matchball. Nelle libere però vola Hamilton ...