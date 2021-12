L'8 dicembre nel Lazio, gli eventi da non perdere. Da Canino a Leonessa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Canino apre il periodo del Natale con la sagra dell'olivo! Ad Antrodoco luminarie e mercatini tingono di festa tutto il centro storico e poi c'è Leonessa, che ai piedi del Terminillo, con la neve che ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021)apre il periodo del Natale con la sagra dell'olivo! Ad Antrodoco luminarie e mercatini tingono di festa tutto il centro storico e poi c'è, che ai piedi del Terminillo, con la neve che ...

Advertising

RaiRadio2 : Tu dimmi quando quando | dove sono i tuoi occhi e la tua bocca ?? 'Quando' di Pino Daniele compie 30 anni ?? Seconda… - amnestyitalia : Domani alla @CasadelCinema di Roma un film sulla sparizione forzata nel 2014 di 43 studenti di #Ayotzinapa in Messi… - amnestyitalia : Il @coe ha votato per la procedura d'infrazione contro la Turchia per non aver dato seguito a una sentenza emessa d… - alarico999 : RT @corra_franco: bomba globale 1 dicembre: il giudice ordina a Pfizer, FDA di rilasciare documenti - Il primo deposito di documenti dice c… - ilGiunco : Censimento: c’è tempo fino al 13 dicembre per rispondere al questionario - MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Mar… -