Jeppson ' banco ' e Napule' e il poker all' Atalanta che fece la fortuna di tanti napoletani

La Gazzetta dello Sport

In questo campionato senza padroni, decisamente più democratico rispetto alle edizioni più recenti, trionfa spesso il grottesco, sul palcoscenico sale più frequentemente l'imprevisto e non la logica. ...E' lui il pezzo forte, "Ildi Napoli", così come venne definito Hasse, negli anni '50, quando sbarcò a Napoli per 100 milioni di lire, una cifra pazzesca per quei tempi. L'attaccante ...