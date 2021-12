GUIDA TV 3 DICEMBRE 2021: UN VENERDÌ TRA THE VOICE SENIOR, GFVIP, LE IENE E FRATELLI DI CROZZA (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 The VOICE SENIOR Talent 21:20 The Good Doctor 1°Tv Serie Tv 21:20 Afghanistan: 20 Anni dopo Documentario 21:25 Quarto Grado Attualità 21:50 Grande Fratello Vip Reality 21:20 Le IENE Show Attualità 21:15 Propaganda Live Attualità 21:30 Italia’s Got Talent: Best Of Talent 21:25 FRATELLI di CROZZA Intrattenimento https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Video-2021-12-03-at-17.13.42.mp4 Leggi su bubinoblog (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETE ORA TRASMISSIONE DESCRIZIONE 21:25 TheTalent 21:20 The Good Doctor 1°Tv Serie Tv 21:20 Afghanistan: 20 Anni dopo Documentario 21:25 Quarto Grado Attualità 21:50 Grande Fratello Vip Reality 21:20 LeShow Attualità 21:15 Propaganda Live Attualità 21:30 Italia’s Got Talent: Best Of Talent 21:25diIntrattenimento https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//12/WhatsApp-Video--12-03-at-17.13.42.mp4

