DAZN | disservizi e qualità | l’Agcom scrive alla Lega Serie A

Advertising

CalcioNews24 : #AGCOM lettera alla #LegaSerieA per i disservizi di #DAZN ?? - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella serata di oggi, 02/12/2021 alle ore 21 abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di problemi DA… - ImpieriFilippo : RT @massimessi10j: @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA @dazngroup vi ho inviato i video degli ennesimi disservizi durante l’ultima partita della Juve e… - massimessi10j : @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA @dazngroup vi ho inviato i video degli ennesimi disservizi durante l’ultima partita della J… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Nella serata di oggi, 01/12/2021 alle ore 22 abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di problemi DA… -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN disservizi

...per le garanzie nelle comunicazioni continua a seguire con interesse la vicenda relativa alla trasmissione delle partite di serie A su. I toni si sono attenuati sui social, ma i- a ...Tanti problemi di gestione del segnale, dirette ritardate,di ogni tipo e proteste, legittime da parte dei clienti. Tre anni dopo , la situazione è rovesciata.acquista i diritti per ...L’Agcom scrive alla Lega Serie A e continua il suo pressing a DAZN alla luce delle problematiche dei disservizi e qualità riscontrati sin qui L’Agcom avrebbe inviato una lettera alla Lega Serie A per ...L’associazione dei club del massimo campionato ha ricevuto una lettera dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni ...