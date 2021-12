Covid, Zaia: primo caso in Veneto di variante Omicron (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si tratta di un uomo residente nel Vicentino, vaccinato, rientrato da viaggio di lavoro in Sudafrica Leggi su rainews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si tratta di un uomo residente nel Vicentino, vaccinato, rientrato da viaggio di lavoro in Sudafrica

