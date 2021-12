Covid oggi Campania, De Luca: “Basta perdere tempo con no vax, vadano al diavolo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Io non perderei più neanche un minuto di tempo con i no vax. vadano al diavolo, punto e Basta. Non perdiamo tempo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “In Campania abbiamo avuto ieri 1.327 positivi, la quasi totalità paucisintomatici o asintomatici. Abbiamo un’occupazione dei posti letto ordinari di 320 unità, 23 posti di terapia intensiva occupati. Diciamo che questo dato rimane stabile, sostanzialmente è lo stesso da una decina di giorni”, ha aggiunto chiedendo di “non seguire più le trasmissioni televisive. Le quantità di bestialità che si dicono, la quantità di cose campate in aria e non verificate è veramente sconvolgente”. “Mi è capitato di seguire un servizio ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Io noni più neanche un minuto dicon i no vax.al, punto e. Non perdiamo”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, nel corso di una diretta Facebook. “Inabbiamo avuto ieri 1.327 positivi, la quasi totalità paucisintomatici o asintomatici. Abbiamo un’occupazione dei posti letto ordinari di 320 unità, 23 posti di terapia intensiva occupati. Diciamo che questo dato rimane stabile, sostanzialmente è lo stesso da una decina di giorni”, ha aggiunto chiedendo di “non seguire più le trasmissioni televisive. Le quantità di bestialità che si dicono, la quantità di cose campate in aria e non verificate è veramente sconvolgente”. “Mi è capitato di seguire un servizio ...

