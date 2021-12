Controlli Covid e assembramenti senza mascherine | chiuso un circolo e un locale rischia di perdere la licenza

Advertising

Ettore_Rosato : Aggressione all’assessora #Damonte inaccettabile, piena solidarietà. Più controlli e sicurezza sui mezzi pubblici e… - MediasetTgcom24 : Morto di Covid monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico all'Ue #greenpass - MediasetTgcom24 : Covid, il Veneto torna sopra 3mila contagi in un giorno #greenpass - tempoweb : Ecco il piano firmato dal prefetto della Capitale Piantedosi. Controlli a terra e a bordo #greenpass #autobus #tpl… - AngelaRosa2311 : RT @ilmessaggeroit: Bufale sul #covid: così vengono aggirati i controlli #facebook. Studio inglese rileva il 'buco' nel #fact-checking http… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli Covid

Libertà

La risposta di Facebook:effettuati La risposta di Facebook non si è fatta attendere. L'...rappresentativo delle centinaia di milioni di post che le persone hanno condiviso sui vaccini-...La misura nel sistema a colori sarebbe prevista solo a partire dalla zona gialla tuttavia, spesso per richiedere maggiore attenzione alle altre norme anti -(per quanto effettuare...Facebook "non riesce" ad affrontare la disinformazione sul fronte della lotta al Covid-19, almeno per quel che riguarda la tempesta di false o fuorvianti indicazioni divulgate da ...Saranno le forze dell’ordine ma anche i controllori delle aziende della mobilità, in quanto incaricati di pubblico servizio, a eseguire ...