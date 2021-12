Contagi nelle scuole, Locatelli (Cts): “Mai parlato di chiusura prima di Natale”. Ma ci sono casi di interi istituti già in dad. I presidi: “Le Asl non non tracciano in tempo” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “La scuola deve avere la priorità assoluta. Ad oggi non abbiamo mai parlato di chiusura degli istituti prima di Natale”. Lo dice a ilfattoquotidiano.it Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e da marzo 2021 coordinatore del Comitato tecnico scientifico. In un momento in cui i casi di positivi tra i bambini tra i sei e gli undici anni aumentano di ora in ora mettendo in affanno i dipartimenti di prevenzione delle Asl e i dirigenti scolastici, il numero uno del Cts al assicura che le lezioni prima delle feste non saranno sospese. “Dev’essere fatto il massimo – dice il presidente – per mantenere il percorso formativo degli studenti. La vaccinazione per la fascia 5-11 anni ci aiuterà”. Un’affermazione che il ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “La scuola deve avere la priorità assoluta. Ad oggi non abbiamo maidideglidi”. Lo dice a ilfattoquotidiano.it Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e da marzo 2021 coordinatore del Comitato tecnico scientifico. In un momento in cui idi positivi tra i bambini tra i sei e gli undici anni aumentano di ora in ora mettendo in affanno i dipartimenti di prevenzione delle Asl e i dirigenti scolastici, il numero uno del Cts al assicura che le lezionidelle feste non saranno sospese. “Dev’essere fatto il massimo – dice il presidente – per mantenere il percorso formativo degli studenti. La vaccinazione per la fascia 5-11 anni ci aiuterà”. Un’affermazione che il ministero ...

Advertising

borghi_claudio : Ma la storia che nelle regioni con meno vaccinazioni ci sono più contagi adesso non va più di moda? Com'è che nell… - fattoquotidiano : Contagi nelle scuole, Locatelli (Cts): “Mai parlato di chiusura prima di Natale”. Ma ci sono casi di interi istitut… - Tg3web : In Italia contagi anche oggi in crescita. Negli ultimi giorni sono aumentate le vaccinazioni in vista del super gre… - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Contagi nelle scuole, Locatelli (Cts): “Mai parlato di chiusura prima di Natale”. Ma ci sono casi di interi istituti g… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Contagi nelle scuole, Locatelli (Cts): “Mai parlato di chiusura prima di Natale”. Ma ci sono casi di interi istituti g… -