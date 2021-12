Chiamate l' esorcista | il demone di Morgan è tornato! Le pagelle di X Factor

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Sette lunghissimi anni. È questo il tempo trascorso dall’ultima e terrena apparizione di Marco Castoldi, in arte, a X. Il suo nome, da quell’epoca lontana, è diventato sinonimo di “colui che non deve essere nominato”, come se fosse il Lord Voldemort di turno. Eppure, solo adesso, il deus ex machina del talent di Sky viene citato da Hell Raton e Mika nella stessa puntata. E subito si materializza la folle idea: e se, accanto all’intoccabile Manuel Agnelli, tornasse il fondatore dei Bluvertigo? Sicuramente non si sentirebbe la mancanza di almeno la metà degli attuali giudici. Ma passiamo alla gara: la manche dei duetti è il momento, fino a ora, più spettacolare di questa stagione di X. Il talent perde però, sul filo del rasoio, Erio. Il cantante della rosa di Manuel Agnelli non ha, ahinoi, mai soddisfatto al 100% le ...